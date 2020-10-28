Россияне установили очередной ипотечный рекорд

В сентябре 2020-го российские банки выдали ипотечных кредитов на 424 миллиарда рублей — на 82 процента больше, чем в том же месяце прошлого года. Такой объем выдач является историческим рекордом для отечественной банковской системы, говорится в материалах «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Прошлый рекорд был установлен в августе текущего года, когда объем выдачи составил 372 миллиарда рублей. В целом в третьем квартале россияне набрали ипотечных кредитов на 1,15 триллиона рублей, подсчитали в ОКБ. Это на 72 процента больше, чем в июле-сентябре 2019 года. За девять месяцев выдачи превысили 2,57 триллиона рублей (на 40 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Средний размер ипотечного кредита в третьем квартале достиг 2,53 миллиона рублей — 294 тысячи больше, чем в июле-сентябре 2019-го. Средний срок кредитования впервые вырос до 200 месяцев. «Рекордные объемы выдач ипотечных кредитов обусловлены в первую очередь низкой процентной ставкой, которая сформировалась благодаря программе льготной ипотеки на новостройки и снижению ключевой ставки, — отмечают в ОКБ. — Низкие ставки привели к росту стоимости квадратного метра и средней суммы ипотечного кредита, что также сказалось на объемах кредитования. При этом несмотря на то, что ипотечные кредиты сегодня небывало дешевые, рост цен на недвижимость и снижение реальных доходов населения привели к тому, что ипотечный кредит граждане стали брать на рекордно длительный срок».

27 октября российское правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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