Строительство сотен новостроек в России оказалось под угрозой срыва

В первой половине 2021 года в России может появиться не менее 200 жилых долгостроев. О том, что возведение сотен новостроек оказалось под угрозой срыва, в интервью РИА Новости заявил глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

По словам эксперта, только за 11 месяцев 2020-го в более чем 24 тысячах объектов были зафиксированы нарушения сроков передачи квартир дольщикам. «Практика попадания строящегося объекта в реестр проблемных практически всегда означает автоматическое банкротство застройщика, — пояснил Тимофеев. — Лишь 10 процентов объектов выходят из реестра и находят новых инвесторов».

Глава Фонда дольщиков отметил, что всего в России насчитывается около 2,9 тысячи жилых долгостроев, их общая площадь превышает 17 миллионов квадратных метров. По мнению Тимофеева, решить проблему с долгостроями можно, обеспечив полный переход на расчеты с покупателями квартир через эскроу-счета. В настоящее время эта схема не используется в 60 процентах новостроек. «Мы ожидаем, что доля таких проектов значимо сократится (до 5 процентов) только через три года», — предупредил эксперт.

Ранее в декабре стало известно, что в сотнях малых городов России жилье не возводится вообще. Новостройки в настоящее время есть лишь в 308 городах страны из более чем тысячи, то есть сотни (около 800) муниципалитетов фактически остались без новых квартир.

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