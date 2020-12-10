Дольщики проблемных домов Краснодарского края получили 7,7 тысячи квартир

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросам защиты прав пострадавших участников строительства, на котором обсуждались предварительные итоги работы и планы по завершению долгостроев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

«В этом году уже ввели в эксплуатацию 46 долгостроев. Жители получили 7,7 тысячи своих законных квартир. Механизмов решения проблем обманутых дольщиков у нас сегодня достаточно — достройка за счет инвесторов, привлечение средств краевого бюджета, компенсации дольщикам. В 2021 году запланировано восстановить права граждан еще по 64 проблемным объектам, это около 10 тысяч квартир», — отметил глава региона.

По словам первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко, в рамках работы с Федеральным Фондом защиты прав граждан на сегодня принято решение по 25 из 42 инвестиционно непривлекательных объектов.

«По 18 домам — завершение строительства при непосредственном участии Регионального фонда. Еще по семи домам около 1000 дольщиков получили компенсации на сумму 1,4 млрд рублей», — сказал Андрей Алексеенко.

Участники совещания предметно обсудили сроки сдачи всех проблемных объектов в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Новороссийске. По каждому из них есть дорожные карты.

Был затронут вопрос жилищно-строительных кооперативов. Сейчас в крае 45 ЖСК возводят 72 многоквартирных дома. Из них 54 объекта строятся с нарушением срока. Под критерии внесения в Единый реестр проблемных объектов попадают 4 ЖСК. Чтобы рассчитывать на государственную поддержку, у жилищно-строительного кооператива должны быть все разрешительные документы на стройку. Земля, на которой возводится объект, должна находиться в собственности либо в аренде у ЖСК, а не у частного лица. Кроме того, застройщик должен быть признан банкротом.

За последние пять лет в Краснодарском крае введено в эксплуатацию более 200 проблемных домов. Это более 40 тысяч квартир.