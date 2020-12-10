В Сочи начнет работу Оперативный штаб

В Сочи с 28 декабря заработает Оперативный штаб, возглавит который возглавит первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края. Штаб будет координировать работу всех служб, обеспечивающих работу курорта в период новогодних праздников.

Как сообщили в пресс-службе, на январские праздники курорты края ожидают около 400 тысяч туристов. Из них 350 тысяч приедут в Сочи.

«В этом году нужно обеспечить не только антитеррористическую, но и эпидбезопасность вокзалов, аэропортов. Контролировать соблюдение всех антиковидных требований. Оперативный штаб в Сочи заработает с 28 декабря, — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на координационном совещании по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии в регионе.

Особое внимание будет уделено подготовке медицинской инфраструктуры в Сочи и санитарной безопасности. В частности, как сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, на курорте увеличится количество скорых, а также краевой минздрав рассмотрит возможность увеличения количества коек с кислородом.

«Тут и медицинская помощь, и общественная безопасность на первом плане. Не только в Сочи, но и во всех районах, которые будут принимать отдыхающих. Гостиницы, отели, магазины, рестораны, туристические объекты должны быть обеспечены всем необходимым с точки зрения санитарной безопасности», — отметил глава региона.

Курорты обеспечены запасом моющих и дезинфицирующих средств, антисептиками, средствами индивидуальной защиты. Установлены диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук, проводится обеззараживание воздуха.

«Провели отработку действий при пиковой нагрузке зон ресепшен во время массового заселения гостей. Очереди разбиваются с учетом дистанцирования. Кабинки канатных дорог обрабатываются дезинфицирующими средствами каждые 4 часа. Чтобы разграничить потоки туристов, которые хотят просто прогуляться, и спортсменов, которые приехали кататься на лыжи, их ски-пассы будут иметь разное время действия, – сообщил вице-губернатор края Александр Руппель.

Отдыхающие получат специальную памятку о мерах безопасности — она будет раздаваться на железнодорожных вокзалах, в аэропорту, во всех отелях при заселении.