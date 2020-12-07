Зимующий в Сочи россиянин назвал преимущества жизни на курорте

Россиянин, приехавший в Сочи на «зимовку», рассказал о преимуществах жизни на курорте. На запись в блоге туриста на платформе «Яндекс Дзен» обратил внимание портал «Сочи 24».

Главным достоинством Кубани путешественник назвал климат: по его словам, в начале декабря в Сочи было 16 градусов тепла, и он выходил на улицу в футболке. «Я был этому очень рад, гулял по набережной и пил кофе», — написал мужчина.

Также среди «плюсов» жизни на курорте он выделил свежие овощи и фрукты, красивые пейзажи и близость моря и гор. «Кроме того, в городе нет никакого тяжелого, вредного производства. Ветер почти все время дует со стороны моря, разнося вкусный, соленый, богатый йодом воздух», — добавил блогер.

Отдельным пунктом «зимовщик» отметил развитую городскую инфраструктуру и места для отдыха. Больше всего мужчине понравился Олимпийский парк и гоночная трасса. «У вас есть возможность пожить там же, где жили спортсмены. А олимпийские объекты, вопреки некоторым предсказаниям , используются и по сей день», — подытожил россиянин.

Ранее сообщалось, что в Сочи заметили толпы пережидающих зиму на курортах россиян. По данным местных СМИ, число людей на местных набережных не уменьшается по сравнению с летним сезоном, и переполненные отдыхающими прибрежные зоны «напоминают московский Арбат».