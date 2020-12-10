В Краснодаре наградили лучших региональных экспортеров, сообщается на сайте местного правительства.

«Как результат этой работы мы наблюдаем в регионе рост экспортно-ориентированных компаний — порядка 30 процентов в год. В целом за последние пять лет Краснодарский край поднялся с 13-го на 9-е место во всероссийском рейтинге по объемам совокупного экспорта», — сказал вице-губернатор Александр Руппель.

Конкурс «Экспортер года» проводится в регионе с 2016 года. Его победителей традиционно выбирали в пяти номинациях: прорыв года, экспортер года в сферах промышленности, АПК, в сфере услуг, а также высоких технологий. Победителям и призерам были вручены стелы и дипломы от Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра. Победители получили возможность организовать индивидуальный стенд в рамках международной выставки за рубежом номиналом до 1,5 миллиона рублей, призеры — возможность участия и организации стенда на международных выставках в России номиналом 600 тысяч рублей.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.