Приморские компании выловили свыше 800 тонн рыбы

Приморские компании увеличили добычу минтая, сельди, иваси, трески и кальмара. Объемы вылова выросли на 12 процентов к уровню прошлого года. Это позволит внести значительный вклад в реализацию национального проекта и обеспечить жителей края рыбной продукцией по доступной цене. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного правительства.

«За 11 месяцев выловлено почти 810 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. Из них минтая — 480,6 тысячи тонн, сельди — 105,3 тысячи тонн, иваси — 67,7 тысячи тонн, макруруса — 27,8 тысячи тонн, трески — 20,3 тысячи тонн, кальмара — 44,3 тысячи тонн», — говорится в сообщении. С 2018 года в крае действует программа «Приморская рыба». В ней участвуют крупные торговые сети и магазины шаговой доступности. Горбуша, навага, сельдь, минтай, камбала, кальмар и рыбные консервы продаются на 15-20 процентов дешевле.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.