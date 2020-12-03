Российский регион экспортировал 100 тонн мяса птицы в Конго

Ставропольский край расширил географию стран, куда местные производители отправляют свою продукцию. Одно из предприятий региона впервые экспортировало 100 тонн мяса птицы в Конго на сумму 100 тысяч долларов, передает местный портал «Победа26».

«Поставки за рубеж мясной продукции с территории Ставрополья за аналогичный период в сравнении с прошлым годом вырос на 10 процентов. Глава региона Владимир Владимиров нацеливает сельхозтоваропроизводителей на освоение новых рынков и расширение списка стран-импортёров. Сейчас нашу продукцию закупают Китай, Саудовская Аравия, Украина, Азербайджан и многие другие. Теперь список международных партнёров края пополнила и Республика Конго», — рассказал глава минсельхоза Ставропольского края Владимир Ситников.

Министерство сельского хозяйства региона участвует в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.