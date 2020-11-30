Заводы российского региона произвели 100 тысяч тонн сахара

Два сахарных завода республики Башкортостан произвели 100 тысяч тонн сахара из урожая свеклы текущего года. Таким образом, продукции полученной сахарными заводами в Раевке и Чишмах уже хватает на то, чтобы удовлетворить потребности населения региона. Об этом сообщает портал Advis.ru.

По оперативным данным, на сегодня переработано две трети корнеплодов заготовленных перерабатывающими предприятиями. Cахар остается одним из основных экспортных продуктов региона. В текущем году его экспортировано 51 тысяча тонн на 20 миллионов долларов. Целевой индикатор регионального проекта «Экспорт продукции АПК РБ» на 2020 год предусмотрен в объеме 115 миллионов долларов.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.