В России запустили информационную систему для экспортеров

Российский экспортный центр (РЭЦ) запустил информационную систему для экспортеров «Одно окно». Торжественная церемония открытия проходила в онлайн-режиме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Платформа означает огромный невидимый для экспортера пласт технологической начинки, включая хранилища данных, различные базы данных, реестры, информационную безопасность, которая очень важна для того, чтобы все наши клиенты были уверены в сохранности своих данных», — сказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Система «Одно окно» предоставит российским бизнесменам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Первыми станут доступны наиболее востребованные экспортерами сервисы: подтверждение нулевой ставки НДС, оформление субсидий, таможенных деклараций. В 2021 году заработает уже 20 сервисов.

Разработка этой системы предусмотрена нацпроектом «Международная кооперация и экспорт». Он состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.