Российский регион поставил рекорд по сбору зерна

Валовой сбор зерна в Курской области по итогам уборочной кампании впервые в истории региона превысил шесть миллионов тонн в первоначальном весе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Как отметил губернатор области Роман Старовойт, рекордного урожая удалось достичь за счет увеличения субсидирования отрасли, в частности из федерального бюджета, расширения программ для поддержки аграриев, в том числе в части лизинга необходимой сельскохозяйственной техники.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.