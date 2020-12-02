Нижегородские предприятия увеличили экспорт продукции

Экспорт продукции предприятий Нижегородской области в 2020 году увеличился на 14 процентов и составил 2,4 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам рабочей встречи губернатора Глеба Никитина и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, передает ТАСС.

«Таких результатов удается достичь во многом благодаря эффективной поддержке экспортеров на региональном и федеральном уровнях», — говорится в сообщении. Нижегородская область поставляет продукцию в 120 стран, активнее всего экспортируются товары в Белоруссию, Китай и Индию. Основными товарами для экспорта являются механическое и электрооборудование, автотехника, изделия из черных металлов, пластмассы, полиграфическая продукция.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.