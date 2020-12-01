Российский регион нарастил экспорт

За девять месяцев 2020 года 406 томских компаний малого и среднего бизнеса отправили свою продукцию за рубеж — это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Комсомольская правда. Томск».

«Несмотря на эпидемиологическую обстановку и ограничения малые и средние предприятия проявили активность в реализации своей продукции за рубежом и повысили диверсификацию продаж», — указал заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин. По его словам, большую роль сыграли региональные меры по поддержке экспорта – услуги по поиску партнеров, организация онлайн бизнес-миссий, размещение продукции на международных торговых площадках eBay, Alibaba и Etsy.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.