Краснодарский край нарастил экспорт продукции АПК

Краснодарский край за 11 месяцев 2020 года увеличил экспорт продукции сельскохозяйственной продукции на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,315 миллиарда долларов, передает «Интерфакс».

Продукцию АПК поставляют за рубеж более 60 предприятий региона. Покупателями являются более 130 стран ближнего и дальнего зарубежья. Крупнейшие импортеры — Египет, Турция, Бангладеш, Саудовская Аравия. Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» предприятия-экспортеры сегодня получают дополнительную поддержку. С Минсельхозом РФ заключаются соглашения о повышении конкурентоспособности, которые дают возможность получать льготные кредиты под 5 процентов.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.