В российском регионе вырос экспорт жмыхов и шротов

В Башкирии вырос экспорт жмыхов и шротов, сообщает «Зерно Он-лайн». Побочные продукты маслоэкстракционного производства используют как ценную пищевую добавку для сельскохозяйственных животных кормов. Они пользуются хорошим спросом в Белоруссии, Литве, Латвии и Казахстане.

Общий объем экспорта продукции АПК в Башкирии к началу декабря превысил 135 миллионов долларов, и основную долю в объеме занимает масложировая продукция. А теперь растет доля и продуктов, образующихся при ее производстве.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.