Мишустин оценил объемы несырьевого российского экспорта

Объемы российского несырьевого неэнергетического экспорта за январь-сентябрь 2020 года превысили 111 миллиардов долларов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

«Только за девять месяцев этого года объемы несырьевого неэнергетического экспорта в России превысили 111 миллиардов долларов», — констатировал он. Он напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным цели добиться к 2030 году роста реального экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.