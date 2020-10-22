14 тысяч обманутых дольщиков Подмосковья получат ключи от квартир в 2021 году

Ключи от квартир в следующем году получат порядка 14 тысяч обманутых дольщиков Московской области, сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 22 октября.

По ее словам, для решения проблемы долгостроев власти активно привлекают средства инвесторов. Так, с 2012 года для этих целей были привлечены средства инвесторов на сумму более 90 миллиардов рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что власти будут вести каждый проблемный объект долевого строительства. Он также поставил задачу решить проблему выхода недобросовестных застройщиков на рынок недвижимости.

В октябре заработала информационная система регионального Фонда защиты прав дольщиков. На сайте можно узнать дату ввода объекта в эксплуатацию, информацию об ответственных лицах, изыскательных работах.

В прошлом году в Подмосковье восстановили права более 19 тысяч дольщиков, для этого было привлечено 6,9 миллиарда рублей.

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