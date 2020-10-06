Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья запустил сайт

В Подмосковье заработала информационная система регионального Фонда защиты прав дольщиков, на данный момент в ней размещена информация о 27 проблемных объектах. Об этом сообщает РИАМО во вторник, 6 октября.

На портале будет публиковаться информация об объекте, проведении проект-изыскательных работ, а также дата ввода объекта в эксплуатацию. Сведения о каждом долгострое планируется размещать согласно дорожной карте после передачи ЖК в Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья, рассказал директор директор организации Виталий Донченко.

Он добавил, что информация о встречах с дольщиками и подробная информация о завершении строительства ЖК будет размещаться в разделе новости.

На настоящий момент семь тысяч пострадавших граждан ожидают свои квартиры в более чем 200 домах. Строительные работы планируется завершить в ближайшее время, говорится в сообщении.

О создании в области Фонда защиты прав дольщиков стало известно в марте. Тогда же сообщалось, что для строительства домов для обманутых дольщиков в текущем году планируются привлечь инвестиций в объеме не менее трех миллиардов рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что власти будут вести каждый проблемный объект долевого строительства.