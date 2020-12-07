Сотни российских городов остались без нового жилья

В сотнях малых городов России жилье не возводится вообще, заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе встречи с представителями строительных компаний. Он указал, что реформа долевого строительства привела к массовому уходу с рынка жилья небольших фирм. Выдержка из выступления омбудсмена есть в распоряжении «Ленты.ру».
Реформа, обеспечившая переход на проектное финансирование строек, спровоцировала рост издержек застройщиков, пояснил Титов. Из-за этого небольшие компании массово покинули рынок, что в свою очередь повлекло за собой его монополизацию. Омбудсмен отметил, что новостройки в настоящее время возводятся лишь в 308 городах страны из более чем тысячи, то есть сотни (около 800) муниципалитетов фактически остались без нового жилья.
Система проектного финансирования заработала только в крупных городах, где застройщики могут рассчитывать на хорошую прибыль, посетовал Титов. В 13 субъектах страны проектное финансирование не выдается вовсе. За год число брендов в строительстве сократилось на 26 процентов, подавляющее большинство из них — это именно небольшие региональные застройщики.
«Жилищный рынок в России перекошен», — заключил Титов. По его мнению, необходимо смягчать требования к застройщикам, претендующим на проектное финансирование. Кроме того, нужно бороться с завышением стоимости подключения к инженерным сетям и «иными административными издержками отрасли», подчеркнул уполномоченный при президенте.
Ранее, в ноябре, экономист Василий Колташов заявил, что рост цен на жилую недвижимость в России, спровоцированный запуском программы льготной ипотеки, можно нивелировать за счет увеличения объемов предложения жилья. Он отметил, что стоимость ипотечных кредитов должна снижаться, несмотря на удорожание квадратных метров.