В Москве недосчитались однокомнатных квартир

За год к декабрю 2020-го объем предложения новых однокомнатных квартир комфорткласса в «старой» Москве (без учета предложений в Новомосковском и Троицком округах) сократился на 40 процентов, следует из материалов агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики недосчитались «однушек» — по их данным, доля таких квартир в общем объеме предложения столичных новостроек в настоящее время составляет всего около 14 процентов. Более половины предложения квартир комфорткласса (53 процента) приходится на три типа квартир: «евротрешки» (квартира с двумя спальнями и кухней-гостиной), «евродвушки» и двухкомнатные.

Стоимость строящегося жилья комфорткласса за год увеличилась на 14 процентов, до 198,5 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали эксперты. Среднестатистическая квартира в этом сегменте рынка жилья в настоящее время стоит 11,2 миллиона рублей (плюс 11 процентов за год). «Однушки» в среднем предлагаются за 7,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что цены на строящееся жилье в России в январе — сентябре 2020 года увеличились в реальном выражении на 7,4 процента, совокупный рост составил 10,5 процента. Больше всего подорожали новостройки в Москве (плюс 16,5 процента), Московской области (16,4 процента), Санкт-Петербурге (13 процентов) и Калининградской области (11,6 процента).

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