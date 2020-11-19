Квартиры в Новой Москве подорожали на четверть

Квартиры в новостройках Новой Москвы с начала 2020 года подорожали на четверть, до 137-140 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщил глава столичного департамента по развитию новых территорий Владимир Жидкин, передает РИА Новости.

Чиновник отметил, что раньше максимальная стоимость «квадрата» в Новой Москве, в комплексах на границе с МКАД, составляла 120 тысяч рублей, а теперь 140 тысяч — это средний ценник для всех проектов на присоединенных территориях.

Жидкин также заявил, что в 2020-м в Новой Москве было продано строящегося жилья на 100 миллиардов рублей. По данным чиновника, в настоящее время около 60 процентов покупателей новых квартир на присоединенных территориях — это жители «старой» Москвы. На момент расширения границ города доля москвичей в структуре спроса на строящееся новомосковское жилье была гораздо ниже — 17 процентов.

Ранее в ноябре Москве предрекли падение спроса на квартиры. По мнению риелторов, к концу 2020 года он, возможно, снизится на 5-7 процентов из-за продления программы льготной ипотеки — покупатели поймут, что у них есть достаточно времени для выбора жилья.

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