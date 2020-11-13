Москве предрекли падение спроса на квартиры

К концу 2020 года спрос на квартиры в московских новостройках, возможно, упадет на 5-7 процентов из-за продления программы льготной ипотеки. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Покупатели поймут, что у них теперь есть достаточное количество времени для выбора [квартир], — предрекают эксперты. — Цены резко расти не будут, но и на прежнем уровне не останутся. Стоимость жилья будет увеличиваться на 2-3 процента в квартал».

В «ИНКОМ» отмечают, что с момента продления программы (с 27 октября 2020-го) интерес покупателей к двух- и трехкомнатным квартирам увеличился на 22 и 18 процентов соответственно, а на «однушки» остался на прежнем уровне.

«По нашим подсчетам, после введения льготной ипотеки цены на квартиры увеличились в диапазоне от 5 до 15 процентов в зависимости от степени готовности проекта и его локации. Это объясняется повышенным спросом на новостройки, который начал расти еще в июле, а также вымыванием из экспозиции лотов, подпадающих под параметры программы», — заключают эксперты.

Ипотеку под 6,5 процента годовых президент России Владимир Путин анонсировал 16 апреля. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Программа должна была завершиться к ноябрю 2020-го, но впоследствии ее продлили до 1 июля 2021-го.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться