Дом
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Опубликованы переговоры диспетчеров с пилотами аварийно севшего «Руслана»
В Кремле задумались о возвращении индексации работающим пенсионерам
Россия потребовала вывода иностранных боевиков из Карабаха
Стало известно об открытии популярной европейской страны для россиян
В России повысят цены на алкоголь
Мурашко заявил о праве врачей на ошибку во время пандемии
Мурашко назвал недопустимыми задержки при тестировании на коронавирус
Виктора Дробыша отправили домой лечиться от коронавируса
Россиянам рассказали о схожести стресса с реальными симптомами заболеваний
В Белоруссии экстремистов захотели лишать гражданства
Новости партнеров

Москве предрекли падение спроса на квартиры

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

К концу 2020 года спрос на квартиры в московских новостройках, возможно, упадет на 5-7 процентов из-за продления программы льготной ипотеки. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Покупатели поймут, что у них теперь есть достаточное количество времени для выбора [квартир], — предрекают эксперты. — Цены резко расти не будут, но и на прежнем уровне не останутся. Стоимость жилья будет увеличиваться на 2-3 процента в квартал».

В «ИНКОМ» отмечают, что с момента продления программы (с 27 октября 2020-го) интерес покупателей к двух- и трехкомнатным квартирам увеличился на 22 и 18 процентов соответственно, а на «однушки» остался на прежнем уровне.

«По нашим подсчетам, после введения льготной ипотеки цены на квартиры увеличились в диапазоне от 5 до 15 процентов в зависимости от степени готовности проекта и его локации. Это объясняется повышенным спросом на новостройки, который начал расти еще в июле, а также вымыванием из экспозиции лотов, подпадающих под параметры программы», — заключают эксперты.

Ипотеку под 6,5 процента годовых президент России Владимир Путин анонсировал 16 апреля. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Программа должна была завершиться к ноябрю 2020-го, но впоследствии ее продлили до 1 июля 2021-го.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Долги россиян банкам резко выросли
Россияне заключили больше 100 тысяч сделок по льготной ипотеке
Определены регионы России с минимальными сроками накопления на ипотеку
В России расширили сельскую ипотеку
Другие материалы рубрики
Дом00:0112 ноября

Дверь в никуда

В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
12:53Сегодня

Россиянин убил человека в обмен на дом

12:14Сегодня

Москвича арестовали за аферы с квартирами на 750 миллионов рублей

11:25Сегодня

Двух российских чиновников уволили за сокрытие домов и квартир

Дом00:03 2 ноября

Операция «Ликвидация»

В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
10:39Сегодня

В России резко выросло число вооруженных нападений на загородные дома

09:26Сегодня

Москвичей предупредили о двукратном росте ставок аренды загородного жилья

07:47Сегодня

Женщина обнаружила в доме темные гнезда и пришла в ужас

Дом00:0122 октября

Соседский союз

Коммунальные квартиры вновь популярны в Москве. Почему люди хотят жить по-советски?
06:39Сегодня

В Москве заметили офисный бум

20:2812 ноября

Россиянин из принципа отсудил у магазина 54 рубля

19:4012 ноября

Верка Сердючка назвала фейком фотографии своей квартиры

Россия
Российские аптеки обнаружили дефицит известного антидепрессанта
«Жена-мусульманка уже не гарантия счастья»
 
Дикие кабаны занесли в Россию опасную инфекцию
В Москве с помощью искусственного интеллекта выписаны тысячи меднаправлений
В Крыму заявили о бесполезности учреждения поста спецпредставителя ЕС по региону
Дарина Зуйкова«Я так устала болеть! Я хочу домой»
Бабушка отдаст внучке почку. Но чтобы она прижилась, необходимы дорогие лекарства. Нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Россия потребовала вывода иностранных боевиков из Карабаха
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Трампа уличили в прекращении работы на посту президента из-за спора о выборах
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Китай поздравил Байдена с победой на выборах
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
В Кремле задумались о возвращении индексации работающим пенсионерам
В России повысят цены на алкоголь
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Россиян научили разбираться в хурме
Без сомнений — суперхит
Почта Банк предложил потребительский кредит с беспрецедентно низкой процентной ставкой и отсрочкой
Все материалы
Силовые структуры
Мэра Томска задержали на основании материалов ФСБ
Стала известна возможная причина задержания мэра Томска
Мэра Томска задержали
«Пытали, зарезали и забрали товар»
 
Российский заключенный попался на подготовке убийства сотрудника ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
«МС» — «Ливерпуль»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
В играх «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» есть пари, дающие 2400 процентов прибыли. Мы про них знаем
Титульный бой
Суперматч «Сити» — «Ливерпуль» и испытание для МЮ «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
«Мы всегда опережали реальность»
Технический директор Окко Спорт — о запуске сложных проектов, пандемии коронавируса и перспективах
Все материалы
Культура
Моргенштерн поддержал Дзюбу и удивился негодованию по поводу личных сливов
Страна шпионов, царей и олигархов
Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
Описаны отличия пропаганды США и СССР
Последнее прощай
Водка, ошибка и мертвые души: каким получился последний фильм Ефремова перед смертельным ДТП
Названа причина популярности «плохих русских» в голливудском кино
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезда умерла от передозировки наркотиков
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Познер назвал недостатки избирательной системы США
Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Михаил Галустян прокомментировал слухи о банкротстве
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Все материалы
Ценности
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Велосипедист упал на огромный кактус и попал в больницу с тысячей колючек в теле
Одинокая старушка два дня ела землю из горшка после падения и травмы
Пара сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет
Гиена похитила детеныша леопарда и попала на видео
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Названа цена купе-кроссовера Geely Tugella для России
Кросс-купе Geely Tugella в фактах и фотографиях
Все, что известно о новом китайском кроссовере для России, и даже немного больше
Kia Seltos справился с краш-тестом на тройку
Старые и редкие японские машины Москвы
Фотрепортаж с JDM-тусовки Rotten Rice Meet
На выпуск гражданских Aurus потратят 6,6 миллиарда рублей
Неизвестные «Форды» из ЮАР, о которых и не мечтала Европа
Машины Черного континента, которые пришлись бы впору в Великобритании и смогли бы завоевать США
Владельцы BMW смогут выбрать, кому принадлежит Крым
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы