Долги россиян банкам резко выросли

За первые три квартала 2020 года совокупная задолженность россиян по кредитам в банках выросла на 9,8 процента, достигнув 19,28 триллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает ТАСС.

По данным организации, в среднем российская семья отдает на погашение кредитов порядка 32 процентов годового дохода, год назад — только 30 процентов. Основной причиной увеличения долгов стала ипотека, на резкий рост популярности которой повлияло продление льготной программы до середины 2021 года.

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В третьем квартале средний размер выданного кредита по ипотеке составил 2,66 миллиона рублей, что на 9,8 процента больше, чем год назад (2,43 миллиона). Такие цифры связаны как с программой господдержки, так и со снижением ключевой ставки Центробанка, что сделало займы выгоднее.

Самая сложная ситуация с кредитной нагрузкой — в Калмыкии и Туве, где средний объем задолженности семьи достигает 65 и 61 процента от годового дохода соответственно. Меньше всего кредитов набрали в Ингушетии (8 процентов), Дагестане (8 процентов) и Севастополе (9 процентов). Тем не менее Ингушетия лидирует по доле просрочки, там она более чем в два раза выше, чем в среднем по России — 9 процентов против 4,4 процента.

Как пояснили в ОНФ, данные о кредитной задолженности они рассчитали на основе информации Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй.

Ранее финансовый маркетплейс «Юником24» выяснил, что количество россиян, планирующих взять кредит, сократилось вдвое с начала года. Кроме того, россияне стали в полтора раза чаще отказываться от кредитов, на которые подавали заявку.