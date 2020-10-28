Россиянам захотели выдавать кредиты по водительским правам

В России захотели разрешить гражданам получать финансовые услуги по водительским правам. Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшие месяцы, заявили «Известиям» в Минэкономразвития.

Предполагается, что без паспорта и с водительскими правами россияне смогут заключить соглашение с негосударственным пенсионным фондом, оформить потребительский кредит на сумму до 15 тысяч рублей, обменять валюту или получить выигрыш в лотерею.

Однако некоторые эксперты выступили против такого предложения. Они указали на то, что риски при идентификации по водительскому удостоверению существенно возрастают. Такой документ проще подделать, а проверить его подлинность труднее, считают в банках.

В июле стало известно, что Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком (ЦБ) разрабатывают законопроект, в рамках которого россиянам разрешат использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг. В Банке России пояснили, что выбор водительского удостоверения обусловлен широким распространением документа у граждан и возможностью его проверки.