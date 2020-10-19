Россияне расхотели брать одобренные кредиты

Россияне стали чаще отказываться от кредитов, на которые подавали заявку. На финальные условия банков соглашаются меньше трети из них. Такие расчеты содержатся в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», которое приводит РБК.

Если в прошлом году (в период с января по август) одобренные кредиты забирали 45 процентов заемщиков, то за восемь месяцев этого года —31,9 процента. Россияне расхотели брать потребительские кредиты из-за последствий пандемии коронавируса. Кризис вызвал снижение спроса и неуверенность потребителей, считают эксперты.

Аналитики также указывают, что заемщиков могли не устроить условия. При снижении ключевой ставки на два процентных пункта с начала года средние ставки потребительского кредитования опустились на меньшую величину. Также банки стали чаще предлагать клиентам страховку, что повышает полную стоимость кредита, добавляют эксперты.

Ранее стало известно, что число просроченных кредитов банков и микрофинансовых организаций в России достигло рекордного показателя в 12,6 миллиона единиц. Количество займов с просрочкой более 90 дней на протяжении последних девяти месяцев растет на 80-500 тысяч ежемесячно.