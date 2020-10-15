Россияне просрочили рекордное число кредитов

Число просроченных кредитов банков и микрофинансовых организаций в России достигло рекордного показателя в 12,6 миллиона единиц. Об этом говорится в исследовании «Эквифакс», которое цитирует «Коммерсантъ».

Нынешний показатель больше прошлогоднего на 12,5 процента. Количество кредитов с просрочкой более 90 дней на протяжении последних девяти месяцев растет на 80-500 тысяч ежемесячно. По итогам года в просрочке будет находиться около 13,5 миллиона кредитов и займов, то есть каждая шестая ссуда окажется проблемной, говорится в исследовании.

Лидерами по количеству просроченных долгов являются Москва (803 тысяч ссуд), Московская область (597 тысяч) и Краснодарский край (490 тысяч). Наименьшее число проблемных ссуд в Ингушетии (8,1 тысячи), на Чукотке (9,9 тысячи) и в Магаданской области (14,4 тысячи).

Ранее стало известно, что совокупный объем «плохих» ипотечных кредитов в России к осени 2020-го достиг 76,68 миллиарда рублей, увеличившись почти на 5 процентов за год, следует из материалов ЦИАН