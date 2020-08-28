Россияне задолжали по ипотеке рекордную сумму

Россияне впервые в истории задолжали по ипотечным кредитам рекордную сумму — в июле 2020 года данный показатель превысил восемь триллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Центробанка.

Совокупный долг граждан по ипотеке вырос в прошлом месяце на 2,1 процента, до 8,13 триллиона рублей. Притом 8,11 триллиона рублей приходится на рублевые кредиты, а 20,7 миллиарда рублей — на валютные.

В июле россияне взяли на четверть больше ипотечных кредитов, чем в июне, — почти 146 тысяч кредитов, что стало максимальным показателем с декабря 2018 года. Объем оформленных кредитов составил 361,9 миллиарда рублей, подскочив за месяц на 31,1 процента.

При этом средний срок по рублевым кредитам продолжил рост в июле, увеличившись сразу на два месяца — до 219,8 месяца. Для валютной ипотеки данный показатель равняется 100,4 месяца.

Объем просроченной задолженности по рублевым жилищным кредитам вырос всего на 0,7 процента, до 66,6 миллиарда рублей. Для валютной ипотеки рост составил 1 процент, до 8,3 миллиарда рублей.

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