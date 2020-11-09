Россияне расхотели брать кредиты

Число россиян, планирующих взять кредит, сократилось вдвое с начала года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником24».

Только 20 процентов хотят взять кредит или заем в настоящий момент, в январе около 50 процентов россиян были готовы к этому. На статистику повлияла более жесткая политика банков и МФО при отборе заемщиков, а также неуверенность клиентов в постоянном доходе, отмечается в исследовании.

Около 80 процентов заемщиков обращают внимание на размер переплаты и ежемесячный платеж, 10 процентов — на размер ставки. Согласно опросу, каждый десятый отказался брать кредит, узнав итоговую сумму переплаты.

Россияне стали чаще отказываться от кредитов, на которые подавали заявку. На финальные условия банков соглашаются меньше трети из них. Если в прошлом году (в период с января по август) одобренные кредиты забирали 45 процентов заемщиков, то за восемь месяцев этого года —31,9 процента.