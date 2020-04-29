Данные желающих взять кредиты россиян выставили на продажу

Данные желающих взять кредиты россиян оказались в свободном доступе. На продажу их выставили на специализированном сайте, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. Предполагается, что утечку могла допустить одна из микрофинансовых организаций (МФО).

В базе собрана информация о 12 миллионах граждан, которые оформляли микрокредиты в 2017-2019 году. Там содержатся имена заемщиков, их телефоны и паспортные данные с указанием суммы кредита. Большинство заемщиков в пробной версии документа, указывает агентство, являются пользователями финансового маркетплейса «Юником 24». Происхождение оставшейся трети контактов компании неизвестно.

Материалы по теме «Настали опасные времена» Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее

В феврале в открытом доступе оказалась база данных с именами, телефонами, адресами электронной почты и суммой кредитов брокера «Альфа-кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем. В базе было несколько десятков тысяч записей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!