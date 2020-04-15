Банки не стали помогать россиянам получать зарплату

Механизм выдачи малому и среднему бизнесу кредитов под ноль процентов, которые позволил бы занятым в нем россиянам получать зарплату, не заработал. Банки не стали помогать компаниям в таких займах, сказано в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как выяснилось в ходе «контрольной закупки», отказ в кредите происходит в 84 процентах случаев. Титов отметил, что в ближайшее время обратится с этим вопросом к президенту страны Владимиру Путину.

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Банки, куда обращались предприниматели, находили разные причины. Самым популярным вариантом — 28 процентов случаев — стало отсутствие зарплатного проекта у компании, хотя такого условия не было в решении правительства.

Далее в качестве причин назывались не тот вид деятельности (отрасли не признаны наиболее пострадавшими, 23 процента), отказ без обоснования (18 процентов), банк еще не проработал такой механизм (16 процентов) и банк вообще не выдает такие кредиты (11 процентов). При этом получить средства пока удалось только шести из 158 компаний, подавших заявки. Еще пяти кредиты одобрили, а 15 заявок до сих пор находятся на рассмотрении.

По словам Титова, Банк России должен принять немедленные меры, чтобы схема с выдачей кредитов на зарплату заработала в том виде, в каком ее предложило правительство.

В общей сложности ЦБ зарезервировал на субсидии банкам ради таких кредитов 150 миллиардов рублей. Предполагалось, что сумму займа будут высчитывать на основании численности сотрудников и минимального размера оплаты труда (МРОТ) на шесть месяцев.

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