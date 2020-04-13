Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.

Кудрин объяснил это падением спроса у пострадавших от пандемии компаний, чьи «плохие» долги в скором времени станут проблемой банков. «Следующая стадия кризиса затронет банки. Возможно, не в такой степени, но, скорее всего, этого не избежать», — полагает Кудрин. Он добавил, что кризис может произойти через три-шесть месяцев.

Председатель Счетной палаты полагает, что банкам потребуется дополнительный капитал. «ЦБ считает, что у него мощи достаточно, чтобы в случае чего банки эти поддержать», — добавил Кудрин.

По его словам, предоставление отсрочек по платежам и реструктуризация кредитов увеличивают риски в банковской системе, но вряд ли эти риски будут сильнее, чем во время кризиса 2008–2009 годов или в 2014-м. Кудрин также считает, что российская экономика на данный момент нуждается в дополнительных деньгах, в качестве источника средств он назвал государственный заем и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

«Чтобы больше было ликвидности. Поэтому семь процентов (ВВП — прим. «Ленты.ру») минимум должен быть пакет поддержки, ФНБ и заимствования на рынке при смягчении денежной политики регулятора. ФНБ открывать — нужно. Аккуратно. Примерно балансируя с заимствованиями», — заявил Кудрин.

Ранее глава Счетной палаты заявлял, что по итогам текущего года падение ВВП России составит около пяти процентов.

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