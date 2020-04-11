В России расширили список пострадавших от коронавируса отраслей — в новый перечень попали стоматология и демонстрация кино. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

Таким образом, в разделе «Культура, организация досуга и развлечений» появилась демонстрация кино. Кроме того, в документ добавили раздел «Деятельность в области здравоохранения», куда и включили стоматологическую практику.

Ранее, 9 апреля, аудитор Счетной палаты Данил Шилков заявил, что все отрасли российской экономики стоит считать пострадавшими от пандемии коронавируса. По его мнению, государство должно оказать адресную помощь всем секторам. В частности, аудитор указал, что сейчас необходимо значительно усилить поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых россиян.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для спасения экономики России необходим пакет антикризисных мер на сумму, эквивалентную 7 процентам ВВП страны или более. Это больше 7,6 триллиона рублей.

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