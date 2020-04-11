В России расширили список пострадавших от коронавируса отраслей — в новый перечень попали стоматология и демонстрация кино. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.
Таким образом, в разделе «Культура, организация досуга и развлечений» появилась демонстрация кино. Кроме того, в документ добавили раздел «Деятельность в области здравоохранения», куда и включили стоматологическую практику.
Ранее, 9 апреля, аудитор Счетной палаты Данил Шилков заявил, что все отрасли российской экономики стоит считать пострадавшими от пандемии коронавируса. По его мнению, государство должно оказать адресную помощь всем секторам. В частности, аудитор указал, что сейчас необходимо значительно усилить поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых россиян.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для спасения экономики России необходим пакет антикризисных мер на сумму, эквивалентную 7 процентам ВВП страны или более. Это больше 7,6 триллиона рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения