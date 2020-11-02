В России расширили сельскую ипотеку

В России расширили условия программы «Сельская ипотека». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном сайте правительства России.

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Правительство внесло в программу несколько изменений, одно из которых — возможность использования материнского капитала в качестве первоначального взноса. До сих пор направлять маткапитал на первый взнос не было запрещено, но банки зачастую отказывали заемщикам, пытавшимся использовать «материнские» деньги для покупки жилья в сельской местности.

Правительство также рассмотрело вопрос кредитов на строительство при наличии земельных участков. Согласно постановлению, кредит можно будет получить по договору аренды земли, не обладая при этом правом собственности на нее.

Новые условия также коснулись Ямало-Ненецкого автономного округа. В регионе увеличили максимальную сумму «сельского» кредита — до 5 миллионов рублей. Она сравнялась с показателями в Ленинградской области и Дальневосточном федеральном округе. Что касается остальной части России, то там эта сумма осталась на уровне 3 миллионов рублей.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин призвал увеличить финансирование программы сельской ипотеки и заявил, что в 2021 году оно станет больше в три раза. Средства, по словам Путина, выделят из федерального бюджета.

Программа «Сельская ипотека» существует в России с 2020 года. Она предполагает льготную ставку в размере от 0,1 до 3 процентов годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, а также на приобретение квартиры в новостройке или готового частного дома. Михаил Мишустин заявил, что в 2021 году программа «Сельская ипотека» получит из бюджета более 4 миллиардов рублей.

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