Путин призвал увеличить финансирование ипотеки особого типа

Президент России Владимир Путин призвал увеличить финансирование программы сельской ипотеки. Глава государства рассказал об этой мере поддержки во время своего выступления на форуме «Россия зовет!», сообщает РИА Новости.

Президент заявил, что изменение объема финансирования этого особого типа ипотеки произойдет в 2021 году. Он увеличится в три раза, а средства, по словам Путина, выделят из федерального бюджета.

В своей речи Путин также отметил возможную угрозу роста цен на жилье из-за развития программы льготной ипотеки. Президент заявил о необходимости расширить рынок недвижимости, чтобы не создавать дефицит, который может привести к повышению цен, и в итоге «весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что власти решили выделить в общей сложности 5,5 миллиарда рублей семьям, где с 2019 года родились третий и последующие дети. Родители смогут потратить средства на частичное погашение или закрытие ипотечного кредита.

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