У Бекмамбетова отобрали часть элитной квартиры в Москве

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов лишился мансарды в элитном доме в центре Москвы. Он приобрел квартиру вместе с чердачным пространством, но впоследствии оказалось, что оно не является частью жилого помещения и осталось в собственности продавца. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, Бекмамбетов в свое время приобрел двухуровневую квартиру в доходном доме Мазинга в Малом Знаменском переулке. Заключая сделку, он полагал, что мансарда также достанется ему. Но затем выяснилось, что она по документам проходит как отдельный объект, не имеющий к квартире никакого отношения. Так у Бекмамбетова отобрали элитные «квадраты».

В течение нескольких месяцев кинорежиссер пытался оспорить в суде сделку по приобретению недвижимости, но суд встал на сторону продавца — влиятельного бизнесмена Эльдара Урманчеева. По информации «Комсомольской правды», Урманчеев владеет рядом компаний, занимается девелоперской деятельностью и консалтингом. В 2012 году он возглавлял один из предвыборных штабов действующего президента России.

В ноябре Бекмамбетов представил Адама и Еву как пользователей социальных сетей в своем новом проекте по экранизации Библии в формате Screenlife. Работа Бекмамбетова была представлена на открытии 6-го Московского еврейского кинофестиваля.

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