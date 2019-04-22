Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани. Об этом сообщает портал «Бизнес Online» в понедельник, 22 апреля.

Пара расписалась в отделе ЗАГСа, который находится в центре семьи «Казан». После этого они организовали пикник на набережной озера Кабан, где присутствовали бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, писательница Радмила Хакова и руководительница фонда поддержки современного искусства «Живой город» Инна Яркова. В своем Instagram-аккаунте Бекмабетов поделился снимком с пикника.

Фото опубликовано @bekmambetovtimur

Отмечается, что информация о романе 57-летнего кинематографиста и 28-летней помощницы Минниханова появилась летом 2018 года. Ранее Бекмамбетов был женат на художнице по костюмам и кинопродюсере Варваре Авдюшко.

В 2017 году Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes. Согласно опубликованному списку, его фильмы принесли кинокомпаниям 430 миллионов долларов. Среди наиболее известных его работ — «Ночной дозор», «Особо опасен», «Бен-Гур» и «Елки».

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