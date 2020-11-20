Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представил Адама и Еву как пользователей социальных сетей в своем новом проекте по экранизации Библии в формате Screenlife. Об этом сообщает «Российская газета».

Новый проект Бекмамбетова был представлен на открытии 6-го Московского еврейского кинофестиваля. Продюсер был приглашен в жюри в качестве председателя.

На большом экране московского кинотеатра «Октябрь» показали первую серию Screenlife-экранизации. Проект назвали iBible, его действие представлено на экране iPhone в вертикальном формате.

«На рабочем столе, в этом маленьком пространстве, происходят сегодня самые большие события нашей с вами жизни», — отметил режиссер. По словам Бекмамбетова, «в 21-м веке мы записываем и делимся событиями на наших экранах».

Команда режиссера и продюсера продолжит популяризацию screenlife, нового языка кино. «Народ, наблюдавший смены эпох и парадигм, будет говорить на вечные темы языком, соответствующим духу времени», — рассказал Бекмамбетов. Над следующими сериями iBible будут работать члены его команды.

В декабре 2019 года Тимур Бекмамбетов заявил, что «рано или поздно» вернется к фильмам по серии «Дозор» писателя Сергея Лукьяненко. По словам кинематографиста, в будущем он планирует «рассказать историю "Сумеречного дозора"».