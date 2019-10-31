Бекмамбетов рассказал о страшном деянии блогера BadComedian

Режиссер Тимур Бекмамбетов высказался о деятельности видеоблогера Евгения Баженова, более известного как BadComedian. Интервью журналиста Юрия Дудя с кинематографистом опубликовано на YouTube-канале «вДудь» в четверг, 31 октября.

«Самое страшное, что он делает, мне кажется — 90 процентов людей смотрят его обзоры, но не смотрят фильмы. Это фальшь, потому что много раз, когда меня спрашивают про какой-то "нехороший фильм", который я сделал, в конце-концов выясняется, что они видели его обзор, но не видели фильм», — заявил Бекмамбетов.

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Он назвал это интересным культурным явлением. Режиссер добавил, что не обижается на комедийные вставки в обзорах, в которых Баженов изображал его.

На основной YouTube-канал Баженова с обзорами на кино подписаны более трех миллионов пользователей. BadComedian известен критикой российских фильмов.

В 2017 году Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes. Согласно опубликованному списку, его фильмы принесли кинокомпаниям 430 миллионов долларов. Среди наиболее известных его работ — «Ночной дозор», «Особо опасен», «Бен-Гур» и «Елки».

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