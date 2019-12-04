Бекмамбетов пообещал вернуться к фильмам серии «Дозор»

Режиссер Тимур Бекмамбетов «рано или поздно» вернется к фильмам по серии «Дозор» писателя Сергея Лукьяненко. Об этом кинематографист заявил в эфире портала TJ во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос о том, «есть ли надежда на воскрешение вселенной "Дозоров"», он подчеркнул, что есть «не надежда, а уверенность». По словам кинематографиста, он планирует «рассказать историю "Сумеречного дозора"». Подробности проекта Бекмамбетов не раскрыл.

Тимур Бекмамбетов снял фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Лукьяненко написал шесть романов серии, в том числе «Сумеречный Дозор», «Последний Дозор», «Новый Дозор» и «Шестой дозор». В январе писатель пообещал, что седьмая книга станет заключительной в цикле.

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