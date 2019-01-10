Лукьяненко пообещал покончить с «Дозорами»

Писатель Сергей Лукьяненко заявил, что седьмая книга из серии «Дозоров» станет заключительной в цикле. Он рассказал «Известиям», что только приступил к созданию последнего произведения.

«Не хочу раскрывать детали раньше времени, но это действительно будет финальная книга цикла. Она должна поставить большую жирную точку во всей этой истории», — сказал Лукьяненко.

Он подчеркнул, что не собирается убивать главного героя серии. «Недавно придумал неожиданный поворот, который, как мне кажется, действительно все завершает. Я не говорю, что Антон Городецкий умрет, но это точно будет финал. Я закрою тему с "Дозорами" навсегда», — пообещал он.

Лукьяненко написал такие произведения, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Сумеречный дозор», «Последний дозор», «Новый дозор» и «Шестой дозор». Первые две были экранизированы.

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