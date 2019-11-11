Бекмамбетов пришел в гости к Кодзиме и был высмеян

Режиссер Тимур Бекмамбетов посетил студию Kojima Productions японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Тот опубликовал совместное фото в Instagram.

Русскоязычные подписчики Кодзимы принялись шутить по поводу продакт-плейсмента, рекламы майонеза в будущих играх гейм-дизайнера и возможного появления японца в фильмах Бекмамбетова.

«Тимурка сейчас научит гения, как правильно делать бессмысленные слоу-мо и рекламные интеграции "Нескафе", нужно спасать гения», — отметил пользователь с ником surfingomskbird.

«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему», — написал lordtidehunter.

Некоторые подписчики предположили, что Кодзима собирается ввести персонажа с обликом Бекмамбетова в дополнение к игре Death Stranding, другие — что Кодзима сыграет камео в следующем фильме серии «Елки».

В конце октября Бекмамбетов рассказал о «страшном» влиянии Евгения Баженова, известного как BadComedian. По словам режиссера, люди смотрят видеообзоры блогера на фильмы, но при этом не смотрят сами киноленты.

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