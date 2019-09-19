Хидео Кодзима приедет в Москву

Геймдизайнер Хидео Кодзима приедет на выставку «Игромир» в Москве. Выступление разработчика состоится 5 октября, сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия.

Кодзима представит в Москве свою следующую игру Death Stranding, которая выйдет в ноябре 2019 года на PlayStation 4. Он покажет ролики из игры, а также расскажет о проекте. Кроме того, для фанатов будет организована закрытая пресс-конференция, билеты на которую можно выиграть в конкурсе от организаторов, либо купить на стенде Kojima Productions. Там же можно будет купить сувенирную продукцию студии.

В России Хидео Кодзима один из самых известных представителей игровой индустрии. Так, под каждой фотографией геймдизайнера в Instagram россияне оставляют сотни комментариев со словами «гений», «гениально» и им подобные. Фраза «Кодзима — гений» стала мемом из-за оригинального подхода к игровым проектам создателя Metal Gear, игр Snatcher и Policenaut, а также из-за того, что геймдизайнер любит часто вставлять свое имя в титры игры и ролики.

Death Stranding — первая игра гейм-дизайнера Хидео Кодзимы после его ухода из Konami. Она была анонсирована в 2016 году. Известно, что это игра в открытом мире, а главный герой, курьер Сэм Бриджес, должен восстановить целостность расколотого мира. В работе над ней принимали участие Мадс Миккельсен, Норман Ридус, Трой Бейкер и другие актеры, а также Гильермо дель Торо в одной из ролей. Выходит Death Stranding 8 ноября 2019 года на PlayStation 4.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!