Японский дизайнер вкусил царской водки и привлек внимание россиян

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима опубликовал фотографию водки, чем привлек внимание русскоязычных комментаторов. Пост с алкоголем глава студии по разработке компьютерных игр выложил в Instagram.

Россияне оставили множество комплиментов на странице Кодзимы. Большинство комментариев содержали слова «гений» и «гениальный», отсылая к мему про геймдизайнера. Юзеры также начали использовать эпитет «царь» по отношению к основателю игровой студии из-за марки водки на снимке.

Один из пользователей с ником rodion_obrien предложил выдвинуть Кодзиму в президенты. Некоторые комментаторы предположили, что фотографии — это намек на появление в будущих играх русской озвучки.

Накануне, 25 февраля, Кодзима опубликовал в Twitter несколько снимков с подарками от российского иллюстратора Ильи Кувшинова. Тот посетил студию Kojima Productions и одарил ее сотрудников картинами своего авторства.

В январе 2018 года Кодзима создал аккаунт в Instagram, после этого русскоязычные юзеры оставили под публикациями похвалу в адрес геймдизайнера.

Фраза «Кодзима — гений» стала мемом из-за оригинального подхода к игровым проектам создателя Metal Gear, игр Snatcher и Policenaut, а также из-за того, что геймдизайнер любит часто вставлять свое имя в титры игры и ролики.

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