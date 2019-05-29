Sony раскрыла дату выхода Death Stranding

Компания Sony провела трансляцию с демонстрацией нового ролика игры Death Stranding, а также назвала дату выхода проекта. Запись доступна на Twitch.

В девятиминутном ролике раскрываются новые подробности игры, а также показаны новые геймплейные ролики, в том числе как выглядят бои с врагами и перестрелки. Death Stranding выйдет на PlayStation 4 8 ноября 2019 года и уже доступен предзаказ.

Death Stranding — первая игра гейм-дизайнера Хидео Кодзимы после его ухода из Konami. Она была анонсирована в 2016 году, однако разработчики не разглашают деталей. Известно, что это игра в открытом мире, а главный герой, курьер Сэм Бриджес, должен восстановить целостность расколотого мира. В работе над ней принимали участие Мадс Миккельсен, Норман Ридус, Трой Буйкер и другие актеры, а также Гильермо дель Торо в одной из ролей.

Ранее Кодзима работал над серией Metal Gear.

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