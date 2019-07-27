Sony показала новый трейлер Death Stranding Хидео Кодзимы

Студия Kojima Productions выпустила новый трейлер игры Death Stranding. Ролик, опубликованный на YouTube-канале Sony, рассказывает о персонаже по имени Хартман.

Героя сыграл датский режиссер Николас Виндинг Рефн, известный по фильму «Драйв», но озвучивает его другой актер. По сюжету, сердце Хартмана останавливается каждую 21 минуту, поэтому у него на груди висит автоматический дефибриллятор, возвращающий его к жизни. В ролике персонаж говорит, что пережил уже больше 218 тысяч реанимаций.

Death Stranding — первая игра гейм-дизайнера Хидео Кодзимы после его ухода из Konami. Она была анонсирована в 2016 году. Известно, что это игра в открытом мире, а главный герой, курьер Сэм Бриджес, должен восстановить целостность расколотого мира. В работе над ней принимали участие Мадс Миккельсен, Норман Ридус, Трой Бейкер и другие актеры, а также Гильермо дель Торо в одной из ролей. Выходит Death Stranding 8 ноября 2019 года на PlayStation 4.

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