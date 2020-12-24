В Москве приватизировали почти все жилье

Менее 9 процентов неприватизированного жилья осталось в Москве. За 11 месяцев 2020-го город заключил с москвичами более 8 тысяч договоров на приватизацию жилых объектов, следует из материалов департамента городского имущества (ДГИ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

С февраля 2017-го, когда бесплатная приватизация жилья стала бессрочной для всех граждан страны, в Москве подписали почти 50 тысяч договоров на приватизацию жилья. Всего в городе осталось 382 тысячи неприватизированных жилых помещений, это 8,8 процента от общего числа квартир, находящихся в жилом фонде столицы.

В ДГИ отмечают, что приватизировать квадратные метры в Москве могут граждане, которые занимают собственность города на условиях социального найма и, в том числе, состоят в очереди на улучшение жилищных условий. Оформить жилье в собственность могут также дети-сироты, получившие квартиры в пользование.

Документы на приватизацию жилья подаются в любом городском центре «Мои документы» (МФЦ), независимо от района проживания, или на официальном сайте мэра Москвы. «Неоспоримым плюсом приватизации является возможность собственника свободно распоряжаться своим имуществом: продавать, дарить, завещать, проводить капитальный ремонт. В то время как права нанимателей существенно ограничены», — поясняется в предоставленных материалах.

Приватизация жилья началась в России в 1991 году. Изначально ее планировалось завершить 1 января 2007 года, однако впоследствии этот срок переносился пять раз. В результате в феврале 2017-го приватизацию объявили бессрочной.

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