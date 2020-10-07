В России провели рекордную приватизацию

На Московской бирже начались торги акциями «Совкомфлота» — одного из крупнейших в мире операторов морских грузоперевозок, сообщается на сайте компании. Таким образом, правительство, до сих пор владевшее 100-процентным пакетом акций, провело рекордную приватизацию — впервые с 2013 года госкомпания привлекла частных инвесторов через процедуру IPO (первичного размещения на бирже).

В ходе IPO на бирже размещен дополнительный выпуск акций, увеличивший уставный капитал на 17,2 процента. На балансе Росимущества останутся все имевшиеся в его собственности бумаги, но доля будет размыта за счет появления новых владельцев.

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В результате сбора заявок от потенциальных инвесторов цена одной акции была установлена на уровне 105 рублей. Таким образом, «Совкомфлот» сможет привлечь 42,9 миллиарда рублей или 550 миллионов долларов. Общая капитализация (совокупная стоимость акций) составила 187,5 миллиарда рублей, что делает компанию одной из самых дорогих в мире в своей отрасли. При размещении, до начала торгов, «Совкомфлот» был оценен в 246,7 миллиарда рублей (с учетом допэмиссии).

После начала торгов котировки акций снизились до 93,4 рубля за штуку. Падение составило 11,1 процента.

«Совкомфлот» попал в правительственный план приватизации в 2017 году. Тогда же министр экономического развития Максим Орешкин утверждал, что IPO «находится на сносях» и будет вскоре проведено. Однако впоследствии сроки сделки несколько раз переносились.