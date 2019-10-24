Российские власти разгонят приватизацию

Минэкономразвития уже работает над более амбициозным планом приватизации. Об этом журналистам заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Министр не стал отвечать на вопрос о сроках завершения такой работы. О необходимости ускорить приватизацию Силуанов заявил 19 октября на встрече с иностранными инвесторами в Вашингтоне.

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Тогда министр объяснил, что сама по себе приватизация нужна не для разовых дополнительных доходов, а для снижения доли государства в экономике. Он подчеркнул, что России не нужны продажи ради поддержания бюджета.

Силуанов признал, что в вопросе приватизации российские власти «немного подрасслабились». «Министерства все сидят на своих даже небольших долях в компаниях, и все хотят ими управлять. Это известная вещь», — объяснил он. Говоря о деталях поручения Минэкономразвития, министр заметил, что в первую очередь в программу приватизации следует включить компании «небольшого дивизиона», хотя и крупные тоже следует рассмотреть.

Ранее в октябре сообщалось о возможности продажи пакета акций таких компаний, как «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и Объединенная зерновая компания (ОЗК). Это заложено в проекте плана приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.

Позднее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что доля государства в коммерческих предприятиях, за исключением оборонных, должна быть снижена минимум до 50 процентов.

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