Влияние государства на российскую экономику захотели снизить

Доля государства в коммерческих предприятиях, за исключением оборонных, должна быть снижена минимум до 50 процентов, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Позиция Моисеева отражена в сообщении инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» по итогам форума Московской биржи в Лондоне. Моисеев представлял на мероприятии министерство финансов. «Минфин считает, что доля государства в компаниях свыше 50 процентов, за исключением оборонных, должна быть снижена до этого уровня, включая РЖД и "Транснефть". В некоторых случаях цель — снизить долю до нуля или блокирующего пакета 25 процентов плюс одна акция», — говорится в документе.

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Упомянутая в отчете «Транснефть» включена в правительственный план приватизации на 2020-2022 годы. Сейчас государству в лице Росимущества принадлежит 78,5 процента в ней.

По словам Моисеева, пока приватизация идет более медленными темпами, чем рассчитывало правительство. Последней крупной сделкой на данный момент стала продажа 11 процентов акций алмазодобывающей компании «Алроса» в 2016 году.

Минфин настаивает на том, чтобы компании с участием государства направляли на выплату дивидендов не менее половины чистой прибыли. По данным Росстата на начало 2019 года, в России 442 коммерческих предприятия с участием государства.

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