Российские госкомпании начнут продавать тайно

Правительство собирается продолжать приватизацию госкомпаний и искать покупателей на них, но делает это непублично, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин, которого цитирует РБК.

«По ряду активов это [поиск покупателей] просто делается непублично. Мы проводим очень глубокую работу по поиску стратегических партнеров со всего мира, которые могли бы войти в те или иные активы и развивать [их]», — отметил Орешкин.

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При этом, по его словам, в условиях профицитного бюджета государство уже не так сильно нуждается в приватизации крупнейших активов. «Если у крупных инвесторов будет какой-то предметный интерес к тем российским активам, которые сейчас есть на балансе государства, то, конечно же, этот вопрос будет рассмотрен, и рассмотрен с точки зрения уменьшения доли государства, привлечения стратегических партнеров или более широкого круга инвесторов в тот или иной актив», — сказал министр, добавив, что приватизация — это «процесс не только со стороны предложения, но также всегда и процесс со стороны спроса».

По прогнозу Минэкономразвития, которое возглавляет Орешкин, профицит бюджета в 2018 году составит 2,5-3 процента после нескольких лет дефицита.

В федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-21 годов, который в конце ноября приняла Госдума, доходы от приватизации имущества в 2019 году запланированы в размере 13 миллиардов рублей, в 2020-м — 10,9 миллиарда. В 2021 году продавать доли государства в компаниях не планируется вовсе. При этом в документе отмечается, что и в ближайшие два года приватизировать крупнейшие госкомпании не будут.

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